Daniel Ortega a EE.UU.: No nos interesa asistir a la Cumbre de las Américas

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo este miércoles que entiende la postura de los mandatarios latinoamericanos que han cuestionado el hecho de que Estados Unidos no haya invitado aún a su país a la Cumbre de las Américas, pero que no le interesa asistir, y que la nación centroamericana debe hacerse respetar. Funcionarios de EE.UU. han dicho que Washington todavía no manda las invitaciones oficiales para la Cumbre.