Daniel Quintero: ya en febrero le habíamos dicho a CIDH que había un plan para sacarnos del cargo

"En efecto iba a ocurrir de cualquier manera, porque desde incluso 10 días antes de las elecciones a mí me trataron de matar dos veces, dos intentos de homicidio frustrado por la policía (...) Llegamos al poder después de denunciar como contratistas y políticos, algunos de ellos hoy aspirantes a la presidencia de la república, ocultaron información para que contratistas, constructores de la represa del proyecto de infraestructura más grande del país, no pagaran por el colapso de ese proyecto que causó pérdidas por más de USD$3.000 millones. Hicimos pagar a estos contratistas USD$1.100 millones, obviamente esto ha desatado una serie de persecuciones", dijo Daniel Quintero, alcalde suspendido de Medellín. La Procuraduría General de Colombia suspendió a Quintero tras acusaciones de aparecer en un video donde expresaría su apoyo al candidato presidencial Gustavo Petro, debido a que la ley colombiana no permite a funcionarios públicos participar en política electoral.