No son 6 muertos, tampoco 18 como dice el presidente Donald Trump. Eso es falso. No son 64 como sostuvieron las autoridades puertorriqueñas durante meses. Son 2.975 para ser exactos. Esta es la cifra que recoge el estudio de la Universidad George Washington, encargado por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que ahora sí se aferra a esa cifra. Ricardo Rosselló pidió que no se politice estas muertes... pero ya es tarde, muy tarde. Fernando del Rincón le explica al gobernador Rosselló por qué.