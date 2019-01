Estrenan en los Emiratos Árabes Unidos servicio de "delivery" de gasolina

Un sistema de recarga móvil de gasolina está disponible en los Emiratos Árabes Unidos. El servicio funciona a través de una aplicación móvil con la que el usuario hace la orden desde el lugar donde se encuentre su vehículo utilizando una tarjeta de crédito. Aunque la gasolina se cobra al mismo precio por litro que el valor ofrecido en las máquinas dispensadoras, el usuario debe pagar un cargo de US$ 5 cada vez que use el servicio o US$ 45 dólares mensuales por múltiples recargas.