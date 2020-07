Delta Air Lines empezó a requerir una revisión médica para quienes no puedan usar mascarilla por razones médicas, e incluso les pide reconsiderar no volar ante el repunte del covid-19. A los pasajeros les exige el uso de la mascarilla, pero si alguien no la porta, esa persona corre el riesgo de ser vetado para futuros vuelos en la aerolínea.