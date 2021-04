Se enoja LeBron James por un tuit sobre el veredicto de Derek Chauvin

El veredicto de un jurado contra el expolicía de Minneapolis Derek Chauvin no pasó desapercibido en la comunidad deportiva. LeBron James y otras figuras hicieron sentir sus voces luego de Chauvin fuera declarado culpable de todos los cargos por la muerte de George Floyd. Los miembros del jurado lo declararon culpable de homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio no intencional en la comisión de delito grave.