Desempleado y con hambre en EE.UU.: trabajaba en una aerolínea antes de la pandemia, ahora pasa días sin comer

En Estados Unidos, millones de personas han perdido sus trabajos y están pasando necesidades económicas ante la crisis generada por la pandemia de covid-19. Sin embargo, algunos esperan que con la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca, las cosas empiecen a mejorar. Michael Roa nos tiene la historia de Joseph Palma, quien antes de la pandemia trabajaba en una aerolínea y ahora sobrevive con el dinero de la ayuda por desempleo y cupones de alimentos, que no siempre son suficientes, por lo que con frecuencia pasa uno o dos días sin comer. Además, también enfrenta deudas de facturas de hospital por más de US$ 12.000 y otros US$ 20.000 en préstamos estudiantiles.