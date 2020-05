La pandemia del covid-19 en México y EE.UU., además de crear una crisis de salud pública, también ha traído consigo el desempleo y una perdida económica no vista en años. Ambos países registraron una contracción económica en el primer trimestre del 2020 y pérdidas de miles de empleos. En Estados Unidos al menos 30 millones de personas han presentado solicitudes de subsidio por desempleo. En México no se cuenta con un seguro para enfrentar tal crisis. | #Podcast 🎧: Escucha lo último sobre el coronavirus en el podcast “Coronavirus: Realidad vs. ficción con el doctor Elmer Huerta”

