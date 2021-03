Diego Fernández de Cevallos: Gobierno de López Obrador tiene 2 varas para medir la justicia

El político mexicano Diego Fernández de Cevallos habló con CNN respecto a su incursión en redes sociales y aprovechó para hablar sobre el proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo análisis corre a cargo de la Cámara de Diputados. Para Fernández de Cevallos, el gobierno de Andrés Manuel López es «resentido, faccioso y vengativo», y por eso cree que las investigaciones contra el gobernador tamaulipeco son por órdenes presidenciales. El mandatario mexicano ha dicho que su gobierno no persigue a nadie porque su fuerte no es la venganza, pero que también no es «tapadera de nadie». López Obrador agregó que corresponde investigar a los diputados federales de México si una denuncia de la Fiscalía General mexicana en contra del gobernador García Cabeza de Vaca tiene sustento, y actuar en consecuencia.