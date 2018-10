"Espero que el presidente respete a todos los brasileños; porque cuando uno es elegido para ser presidente, no es de un segmento, no es de un partido político, no es de un sector parcial de la población. Es el presidente de todos los brasileños. Entonces, espero que, además de respetar la Constitución, no tenga una actitud homofóbica, misógina, contra la población negra, y contra los pobres y los nordestinos. Que ese respeto sea enteramente inclusivo de todos los brasileños y brasileñas, sobre todo, que respete a las mujeres de este país, que son el 52 por ciento de la población", pide la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff al presidente electo Jair Bolsonaro, quien ganó las elecciones de 2018 en ese país.