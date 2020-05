En Colombia, en medio de la pandemia del coronavirus, algunos gremios de la salud están pidiendo a la ciudadanía que no los discriminen, que no los señalen como propagadores del virus. Dicen que sienten el rechazo en el servicio público de transporte, en comercios y otros lugares, y que incluso algunos no han podido tomar viviendas en arriendo por su profesión. Fernando Ramos con los detalles desde Bogotá.