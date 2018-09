Donald Trump envió un mensaje a sus seguidores en un mitin político en Montana. "Si el Congreso me destituye, será culpa de ustedes porque no salieron a votar", dijo el presidente de EE.UU. El mandatario utilizó esa estrategia para incentivar a sus seguidores a participar en las elecciones de noviembre. Trump también aprovechó este evento para hacer referencia al editorial anónimo del diario The New York Times que sacudió a Washington.