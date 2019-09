“Mi llamada fue perfecta, el presidente de Ucrania dijo que no hay presión de ninguna manera, lo que están haciendo los demócratas es un vergüenza”, aseguró el presidente de EE.UU., Donald Trump. “Nada se logra sino lo hago yo, los demócratas no hablan de las armas, de la frontera, estoy utilizando a México para dar seguridad, pero los demócratas no quieren hablar de nada”, aseguró el presidente.