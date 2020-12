Donald Trump amenaza con vetar el segundo estímulo económico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Congreso modificar el histórico paquete de alivio económico de US$ 900.000 millones. El mandatario busca que se destine más presupuesto a ayudar a las pequeñas empresas o que se aumente el monto de los cheques directos de US$ 600 a US$ 2.000 por individuo o US$ 4.000 por pareja. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, respondió a la propuesta. Fernando del Rincón nos dice más.