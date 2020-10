EE.UU. no puede localizar a padres de 545 niños migrantes separados de sus familias en la frontera sur

Un expediente judicial en EE.UU. expuso públicamente un programa piloto y secreto del gobierno de Donald Trump que separó a más de 1.000 niños migrantes de sus padres, de 2017 a 2018. Las autoridades admitieron el hecho, pero dicen que no fue necesario informar al respecto porque los menores ya fueron liberados. Sin embargo, unos 545 niños aún no han sido reunificados con sus padres, sino que fueron asignados a hogares patrocinadores, a través de un programa del Departamento de Salud. Los expedientes de estos menores no fueron actualizados, causando que unos 300 niños también estén desaparecidos, aunque se cree que siguen en EE.UU.. Kay Guerrero tiene los detalles en su Reporte K.