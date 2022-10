"Si no sabes mi nombre, ¿cómo me puedes diagnosticar?": la Dra. Novello opina sobre el impacto de la tecnología en la medicina

Los hispanos son el grupo de más rápido crecimiento en Estados Unidos, pero padecen de un grave problema: la falta de acceso a los servicios de salud. La Dra. Antonia Novello, quien fue la cirujana general de Estados Unidos, explica que muchos latinos no van al médico por falta de seguro y, si logran verse con un doctor, a veces no entienden los diagnósticos por no saber inglés. La médica comentó que la tecnología está arrancándole la "humanidad" a la medicina, y actualmente muchos galenos diagnostican como si fueran Google. Expresó que "si no sabes mi nombre, ¿cómo me puedes diagnosticar?".