Claudia López: Duque envía señales a la policía de que no recibirá castigo

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirma que el presidente Iván Duque y su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no reconocen la gravedad del abuso policial, no han querido ofrecerles perdón a las víctimas y se han negado a implementar una reforma policial. «Lo que están recibiendo los policías como señal del presidente es que pueden cometer abusos y no va a haber quien los corrija», apuntó López.