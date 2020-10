Tom Burgis: El blanqueo de capitales por la corrupción provoca la manipulación de la sociedad

El periodista económico del Financial Times Tom Burgis le dice a José Antonio Montenegro que el problema de la evasión de impuestos y el blanqueo de capitales a través de paraísos fiscales deriva en violencia y manipulación a la sociedad. Pueden ver la entrevista completa con el también autor del libro «Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World» en GloboEconomía, que se transmite los sábados a las 9:30 P.M., hora de Miami, y los domingos a las 12:30 P.M. y 5:30 P.M., hora de Miami.