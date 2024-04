El expresidente de Ecuador Jamil Mahuad dijo en entrevista con Fernando del Rincón que las normas del asilo político deberían actualizarse y señala que para ello primero se debería tomar en cuenta los considerandos que dio la OEA sobre el allanamiento de la embajada mexicana. Mahuad explica que lo primero es que una sede diplomática no debe ser utilizada para fines para los que no está prevista, que se deben de respetar las leyes del país donde se encuentra la embajada, que el gobierno invitado no debe inmiscuirse en temas de Estado de otro país y entregar a las personas que son solicitadas por el país que recibe a la embajada.