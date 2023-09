El Pentágono creó un sitio en Internet para mostrar imágenes de "fenómenos anómalos no identificados"

Las autoridades de Estados Unidos no siempre pueden identificar todos los objetos que vuelan en el cielo y que llegan a ser captados en cámara. Y esa incertidumbre alimenta la idea de que tal vez no estemos solos en el universo. En medio del debate que suscita la posible existencia de vida extraterrestre, el Pentágono creó un sitio en Internet para mostrar las imágenes de esos "fenómenos anómalos no identificados", también conocidos como ovnis. Los detalles en este video.