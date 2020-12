La pesadilla migratoria continúa en EE.UU.: padres de 628 niños inmigrantes no han sido localizados

La pesadilla no acaba. Los padres de 628 niños inmigrantes que fueron separados de sus familias en la frontera que comparten México y EE.UU., como parte de la política migratoria de tolerancia cero del presidente Donald Trump, aún no han sido localizados. Así lo revela un expediente judicial obtenido por CNN que fue remitido por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por su siglas en inglés), y por el Departamento de Justicia de EE.UU. La búsqueda de estos padres ya no está a cargo del gobierno. Un juez federal puso a cargo de la ACLU y otras organizaciones la reunificación de estas familias, ante la negligencia del Estado. Kay Guerrero tiene más detalles en su Reporte K.