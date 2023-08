Qué posibilidades hay de que EE.UU. entre en recesión, según un experto

José Antonio Montenegro conversa con Eduardo Porter, analista económico de Bloomberg, sobre la posibilidad de que Estados Unidos caiga en recesión. Porter asegura que no se espera una a corto plazo, aunque la subida de los tipos de interés deja la opción para un futuro. GloboEconomía se emite los sábados a las 7 P.M. ET y los domingos 12:30 P.M. ET.