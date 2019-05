El diario estadounidense The New York Times cita bajo reserva a tres altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia que habrían confirmado la supuesta orden de aumentar las muertes en combate. El ministro de Defensa Guillermo Botero negó que exista la directriz de incrementar las bajas y el comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, mencionado en la publicación, dijo que no existe ninguna investigación en su contra. El periodista que realizó la investigación salió de Colombia por razones de seguridad.