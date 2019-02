En el foro que CNN realizó en Houston, Texas el expresidente ejecutivo de Starbucks, Howard Schultz aseguró que no se postularía a la presidencia de Estados Unidos si, en los próximos meses, “la matemática no da”, pero al ser cuestionado por la moderadora Poppy Harlow de abandonar sus aspiraciones presidenciales si estas benefician la reelección de Donald Trump, se limitó a decir que la situación no se refiere a él sino a la necesidad de dar una voz al pueblo estadounidense.