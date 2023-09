¿Por qué es tan bajo el nivel de participación de los extranjeros en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires?

Léa Roger, de 26 años reside en la Ciudad de Buenos Aires desde hace 6. Leah es francesa y milita para un partido político desde la pandemia. "Yo vivo acá hace seis años, entonces ya estoy muy involucrada en la vida acá y me parece importante poder votar. Pero no me puede inscribir en el registro de extranjeros votantes y tampoco voy a poder para las generales ahora", explica decepcionada.