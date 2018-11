Jorge Dávila: "Hay muchos 'trumpistas' de clóset"

Para algunos, las elecciones intermedias celebradas en Estados Unidos se convirtieron en un plebiscito para el mandato de Trump. Además de una prueba de fuego para comprobar cuanto apoyo de su base mantendría el presidente. ¿Ganó o perdió? Para Jorge Dávila, colaborador de CNN, no ocurrió ni una cosa ni la otra. No obstante, Dávila opina que Trump no ha perdido su poder de convocatoria.