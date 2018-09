Con 'Game of Thrones' entre los nominados por los Emmy, la competición será dura. Según nuestras predicciones, Laura Dern se llevará el Emmy a mejor actriz principal en una serie por 'The Tale', mientras que Darren Criss ganará el mismo premio por su papel en 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'. Sí, también apostamos a que 'The Handmaid's tale' se llevará varios premios.