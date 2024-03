Erling Haaland elogia a Lionel Messi en la previa de los octavos de la Champions

En la previa del partido entre el Manchester City y el Copenhagen por la Champions League, Erling Haaland habló sobre su primera y muy exitosa temporada con el conjunto inglés. Ante el comentario de un periodista acerca de por qué no pudo obtener los premios The Best y el Balón de Oro, ambos conseguidos por Lionel Messi, el noruego se mostró sorprendido por la pregunta y elogió al astro argentino.