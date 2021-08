Como en la película "Field of dreams", un campo de maíz se vuelve un estadio de beisbol

Muchas historias no solo ocurren en la ficción de Hollywood, y esta es una. "Si lo construyes, él vendrá": ¿recuerdas esta célebre frase de la película "Field of dreams" (1989)? En el film, un granjero escucha una voz omnipresente en su cabeza sugiriendo que puede construir un estadio de béisbol en su campo de maíz mientras trabaja. En Iowa, esta ficción se vuelve realidad. Aún con los trabajadores armando el estadio, ya el primer partido de béisbol entre Chicago White Sox y los New York Yankees está programado para este jueves. Desde el lugar, Gustavo Valdés nos cuenta los detalles.