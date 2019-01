¿Quién no disfruta de comer rico? Este miércoles la prestigiosa publicación gastronómica de los “50 Best” anunció que crearán una nueva lista que se llamará “Best of the Best”, en español “mejor de lo mejor”, en la que participaran los mejores restaurantes que ya ganaron el prestigio de ser el mejor de la publicación. En este RankingCNN, te presentamos cuales paraísos gastronómicos podrían formar parte de esta lista.