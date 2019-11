Kanye West estrenó el video de “Closed On Sunday”, canción de su último disco “Jesus Is King”. Al reconocido rapero lo acompaña su pareja Kim Kardashian, sus cuatro hijos, entre otros familiares como Kris Jenner y Kourtney Kardashian. “Closed On Sunday” tiene una temática oscura, su letra habla de cuidar a la familia y hace varias referencias a la religión. En apenas dos días, el video ya tiene más de 2,5 millones de reproducciones en Youtube.