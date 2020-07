El Gobierno de Estados Unidos contempla prohibir la entrada al país a más de 90 millones de afiliados del Partido Comunista de China y a sus familiares, según un reporte del diario The New York Times. La medida afectaría a algunos de los líderes empresariales chinos más ricos, como el fundador y presidente ejecutivo de Alibaba, Jack Ma. El documento, también corroborado por la agencia Reuters, aún no se ha hecho público.