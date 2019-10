¿Disparos, caimanes y serpientes para frenar la migración ilegal en EE.UU.?

Según un reporte del diario estadounidense The New York Times, el presidente Donald Trump, durante una reunión de alto nivel en marzo, habría propuesto dispararles en las piernas a los migrantes en la frontera con México para frenar su llegada a Estados Unidos. El mandatario también habría propuesto construir una trinchera con caimanes y serpientes a lo largo de la frontera. CNN no puede confirmar este reporte de forma independiente. Trump rechazó el señalamiento y aseguró que nunca lo había dicho y nunca lo había pensado.