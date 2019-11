A la pregunta expresa de Carmen Aristegui sobre cómo se considera en medio de la crisis, Evo Morales respondió que es el expresidente de Bolivia, aunque la Asamblea Legislativa aun no discuta si acepta o rechaza su renuncia. Morales dice que si la Asamblea no la acepta, su país tendría dos presidentes, uno resultado del golpe de Estado y otro constitucional que no ejerce.