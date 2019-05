En Colombia, las familias de miles de personas que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez siguen esperando que se haga justicia. Un informe publicado por la organización no gubernamental Human Rights Watch señaló que la ejecución de civiles por parte del Ejército en Colombia fue una práctica habitual. Legisladores han mostrado preocupación y cuestionan a la cúpula militar nombrada por el presidente actual Iván Duque, pues según el diario estadounidense The New York Times hay ordenes a altos oficiales para que se “dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan o se rindan en batalla”. Las autoridades colombianas niegan dicha información.