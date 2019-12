El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos explica que el acuerdo logrado con las FARC establece una “justicia transicional” de carácter restaurativo donde la reparación y el compromiso a no repetir “es parte fundamental”. Santos considera que esta parte ha sido difícil de explicar a Colombia y al mundo porque no se trata de impunidad. Por su parte, Rodrigo Londoño “Timochenko”, excomandante de la desmovilizada guerrilla de las FARC y ahora director del partido FARC, señala que la integración de los exguerrilleros se ha dado con muchas dificultades ya que, según él, los proyectos que se plantearon todavía no arrancan, y agrega que ha habido mucha improvisación. Londoño y Santos conversaron con Carmen Aristegui en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2019.