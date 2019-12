La justicia restaurativa y la compleja integración de los exguerrilleros de las FARC a la sociedad

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos explica que el acuerdo logrado con las FARC establece una justicia transicional de carácter restaurativo que no consiste enviar a los delincuentes a prisión, sino en la reparación de las causas. Santos considera que esta parte ha sido difícil de explicar a Colombia y al mundo porque no se trata de impunidad. Por su parte, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, excomandante de las FARC, señala que la integración de los exguerrilleros se ha dado con muchas dificultades. Según Londoño, los proyectos que se plantearon todavía no arrancan, y agrega que ha habido mucha improvisación. Londoño y Santos conversaron con Carmen Aristegui en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2019.