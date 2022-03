Fauci advierte sobre posible aumento de contagios por covid-19

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci expresó su deseo de que no aumenten las hospitalizaciones en reacción a la nueva ola de contagios en Asia y Europa causados por la subvariante de covid-19. "No me sorprendería si en las próximas semanas...estaremos viendo un aumento en los contagios", dijo el especialista.