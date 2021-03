Candidatura de Morena a la gobernación de Guerrero está en manos de Salgado Macedonio, según experto

Para el exconsejero del Instituto Nacional Electoral de México (INE) Marco Antonio Baños, el partido Morena no puede quitarle la candidatura a la gobernación del estado de Guerrero a Félix Salgado Macedonio. Según Baños, la única forma en la que el senador con licencia no sea candidato es que él mismo renuncie a la nominación. Al menos dos mujeres han acusado a Salgado Macedonio por abuso sexual y su candidatura provocó indignación entre colectivos feministas de México. CNN solicitó este miércoles comentarios al político sobre estos señalamientos, pero él dijo que no dará entrevistas.