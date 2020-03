La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, habló con CNN sobre la violencia contra las mujeres en México y qué está haciendo el gobierno para ayudar a disminuir este flagelo en el país. Gasman considera que la respuesta que del Estado ha sido insuficiente. “Nuestro sistema de atención no está organizado, coordinado, no pone en el centro las necesidades de las mujeres, hace mucho énfasis en la denuncia, que es muy importante, pero que tiene que darse con un sistema de procuración de justicia que haga su trabajo”, dijo. Y agregó: “uno de los problemas que tenemos es la impunidad, cuando tienes un crimen que no se investiga bien, no se juzga bien, ¿cuál es el mensaje que estamos dando?”. No te pierdas la entrevista completa este domingo a las 11 am Miami y a las 9 am México por CNN. Únete a la conversación aquí.