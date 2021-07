El chocante mensaje del presidente de Filipinas a quienes no se vacunan: "Se pueden morir"

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, emitió una dura advertencia para las personas que no se quieren vacunar contra el covid-19, durante un discurso. "A aquellas personas que no se quieran vacunar, les digo, no salgan de sus casas. Si salen, le diré a la policía que los regresen a sus hogares", dijo en un discurso transmitido por ABS-CBN News.