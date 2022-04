Panorama desolador para Freddy Rincón: no muestra signos de mejoría, según el último parte médico

El último parte médico de Freddy Rincón no fue nada alentador. El exfutbolista sigue en estado crítico y el director médico de la Clínica Imbanaco, Laureano Quintero, aseguró que no ha mostrado signos de mejoría. En tanto su hijo, Freddy Steven Rincón, agradeció por el apoyo y aseguró que no deben perder la fe.