Gustavo Valdés llegó a Freeport a bordo del crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean que transporta ayuda humanitaria para la Isla Gran Bahama que fue devastada por el huracán Dorian. La tripulación colaborará con agua, comida y generadores. La embarcación es tan grande que no puede desembarcar en la costa, por lo que la ayuda debe ser transportada desde el crucero a la isla en barcos más pequeños. MIRA: Socorristas incrementan labores de rescate en Bahamas tras la intensa devastación de Dorian