Los retos más grandes de grabar el documental “From core to sun”

El productor de “From core to sun”, Jeffry Karram, cuenta cuáles fueron los retos de grabar la película luego de que el deportista ecuatoriano Millán Ludueña casi no logra terminar una media maratón subterránea en la mina de oro Mponeng, en Sudáfrica. Explica que contrataron cinco cámaras que emplazaron en tramos distintos de la vía para no perder detalle de la carrera de Ludueña, el único hombre que ha corrido la distancia en el punto más cercano al núcleo de la Tierra.