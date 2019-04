El promedio del comercio entre Estados Unidos y México es de US$ 1.600 millones al día, según la Oficina de Estadísticas del Censo de EE.UU. El presidente Donald Trump dijo que no descarta un cierre de la frontera con México y que ocurrirá si no hay un acuerdo con los demócratas. El 90% de los aguacates que consume Estados Unidos provienen de México. También, si se llega a cerrar la frontera, estaría en riesgo el suministro de fresas, tomates y pimentones. Más de los segmentos de la economía que sentirían el impacto de un cierre de la frontera en Directo USA.