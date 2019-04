¡El invierno ha llegado! La última temporada de “Game of Thrones”, de HBO, comienza este fin de semana y para celebrarlo, el reconocido periodista de CNN, Anderson Cooper, se disfrazó de “White Walker” o Caminante Blanco. Pero esa no es la única transformación que viene, Frank Palotta conversa con la crítica de televisión de Vanity Fair, Sonia Saraiya, sobre cómo quedará la industria de las series luego del final de “Game of Thrones” y quién podría llenar este vacío.