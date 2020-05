Un nuevo video sobre el caso de George Floyd, hombre negro que murió luego de que policías de Minneapolis lo sometieron mientras él seguía repitiendo que no podía respirar, muestra un ángulo que no se había divulgado previamente. La grabación apunta que no solo un agente puso su rodilla sobre el cuello de la víctima, sino que dos más presionaron de la misma forma otras partes de su cuerpo.