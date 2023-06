Gerónimo Rauch, protagonizará en Madrid "El Fantasma de la Ópera" producido por Antonio Banderas, previo a presentarse en Argentina con su show "This is Me" el 7 y 8 de julio en el Teatro Avenida de Buenos Aires. En diálogo con Marcela Coronel en CNN Primera Mañana, el artista cuenta todos los detalles de su preparación para estos espectáculos.