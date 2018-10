¿Se equivocó Google al no notificar falla en la privacidad de Google+?

Google anunció el cierre de la plataforma Google+ tras exponer datos de cientos de miles de usuarios. Según The Wall Street Journal, el buscador supo sobre el problema desde marzo, pero decidió no compartirlo con el público por miedo a represalias. Google dice que no consideró necesario hacerlo público porque no se expusieron datos. Lo conversamos con José Guerrero Cusumano, profesor de la Escuela de Negocios de Universidad de Georgetown.