Guatemala no irá a la Cumbre de las Américas. Giammattei rechaza la invitación por adelantado

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este miércoles que no asistirá a la Cumbre de las Américas a realizarse en junio en Los Ángeles, California. "No me van a invitar a la Cumbre, de todos modos yo ya mandé a decir que no voy a ir", dijo el mandatario, que además argumentó que su decisión radica en que el anfitrión —Estados Unidos— criticó el nombramiento de Consuelo Porras como fiscal general por otros cuatro años.